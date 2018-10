Shell-baas voorziet lng-tekorten

Gepubliceerd op | Views: 247

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell-baas Ben van Beurden verwacht in het komende decennium de nodige tekorten in de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Dat zei de topman tijdens een congres in Londen. Volgens hem is er meer nodig dan recente investeringen die zijn gedaan om aan de groeiende vraag naar lng te kunnen voldoen.

Shell stak onder meer de nodige miljarden in Qatarese en Canadese lng-projecten. Hij verwacht dat duurzame energiebronnen, waaronder dus lng, een steeds grotere rol zullen gaan spelen in de portfolio van de olie- en gasreus.

De vraag naar aardgas zal volgens het bedrijf jaarlijks met 2 procent stijgen. Vloeibaar gemaakt aardgas zal jaarlijks 4 procent meer vraag kennen, aldus Shell.

Van Beurden noemde een jaarlijkse investering door Shell van 2 miljard dollar in hernieuwbare energie gerechtvaardigd. Circa een derde van de investeringen van Shell worden in aardgas gestoken.