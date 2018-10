Gepubliceerd op | Views: 950 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal staakt mogelijk zijn poging om de Indiase branchegenoot Essar Steel in de lijven. Bronnen meldden dit aan Indiase media.

ArcelorMittal zou naar verluidt meer dan 600 miljard roepie (7 miljard euro) moeten betalen om Essar in te lijven. Naast het bod op Essar behelst dit bedrag ook de uitstaande schulden van Uttam Galva en KSS Petron. Eerder werd gesproken over een bedrag van ruim 5 miljard euro.

ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.