'Fonds Al Gore aast op fintechbedrijf FNZ'

EDINBURGH (AFN) - Het investeringsfonds van Al Gore is dicht bij een overname van fintechbedrijf FNZ. De firma aast samen met een Canadees pensioenfonds op een meerderheidsbelang in het bedrijf, schrijft Bloomberg op basis van ingewijden. FNZ wordt daarbij totale waarde van 1,7 miljard pond (1,9 miljard euro) toegedicht.

Het in 2003 opgerichte FNZ verzorgt technologie voor vermogensbeheerders, banken en verzekeraars. Zij kunnen met behulp van die producten goedkoper financiële diensten verlenen. Bekende klanten zijn de bank Barclays en verzekeringsconcern Aviva.

Gores fonds Generation Investment Management en het pensioenfonds Caisse de dépôt et placement du Québec krijgen naar verluidt twee derde van FNZ in handen. Private-equityinvesteerders HIG Capital en General Atlantic verkopen dit belang. Het resterende belang blijft volgens ingewijden in handen van FNZ-oprichter Adrian Durham en medewerkers van het technologiebedrijf.

FNZ en de twee overnamekandidaten wilden tegenover Bloomberg niet reageren.