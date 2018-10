'PPG-alarm drukt koers AkzoNobel'

Gepubliceerd op | Views: 633

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Een winstwaarschuwing van PPG heeft ook de beurskoers van concurrent AkzoNobel onder druk gezet. Voor analisten van GoldmanSachs biedt de koersval een mogelijkheid om in te stappen bij Akzo.

De winstwaarschuwing van PPG was het gevolg van hogere grondstofprijzen, stijgende vaste kosten en negatievere wisselkoerseffecten. Akzo heeft die trends al eerder onderkend, stellen de Goldman-kenners.

PPG heeft daarnaast last van zwakkere vraag uit de auto-industrie en uit China. De auto-industrie is voor Akzo van minder belang. Ook is het Nederlandse bedrijf al een tijdje bezig zich terug te trekken uit de drukke Chinese markt waar de marges over het algemeen laag zijn.

Het aandeel AkzoNobel stond dinsdag rond 09.25 uur 1,8 procent lager op 77,08 euro.