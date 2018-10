DSM rondt aandeleninkoop af

Gepubliceerd op | Views: 506

HEERLEN (AFN) - DSM heeft een aandeleninkoopprogramma voor stockdividend en optieplannen afgerond. Het speciaalchemiebedrijf kocht vorige week 209.327 eigen aandelen in. Dat gebeurde tegen een gemiddelde prijs van 90,13 euro per aandeel, waarmee de totale kosten van het inkoopprogramma 18,9 miljoen euro bedroegen.

Met de aandeleninkoop voor stockdividend en optieplannen is een in augustus aangekondigd aandelenprogramma voltooid. In totaal werden in dat plan 1,1 miljoen aandelen teruggekocht. Daar gaf DSM 98,9 miljoen euro aan uit.