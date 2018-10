'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 651

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken wat hoger te beginnen na de flinke koersverliezen een dag eerder. De aandacht blijft uitgaan naar het internationale handelsconflict, de Italiaanse begrotingsplannen en de stijgende Amerikaanse obligatierentes.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China werpt een schaduw over de economische vooruitzichten in de wereld. Vanwege de vele opgeworpen importheffingen heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn groeiramingen voor de VS en China verlaagd. Ook de prognose voor de wereldeconomie als geheel pakt lager uit.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore profiteert in Amsterdam mogelijk van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. In Frankfurt gaat de aandacht onder meer uit naar Ceconomy. Het moederbedrijf van MediaMarkt kwam met een winstwaarschuwing naar buiten.

Solvay

In Brussel staat Solvay in de schijnwerpers. Het Belgische chemieconcern heeft een opvolgster gevonden voor topman Jean-Pierre Clamadieu die begin dit jaar zijn vertrek aankondigde. Per 1 maart volgend jaar zwaait Ilham Kadri de scepter bij het bedrijf. De Frans-Marokkaanse Kadri is nu nog baas van het Amerikaanse technologiebedrijf Diversey.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Duitse export in augustus met 0,1 procent is gedaald ten opzichte van een maand eerder. Economen hadden gerekend op een groei van de uitvoer met 0,4 procent. De import viel flink lager uit dan geraamd.

Euro

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, eindigde de Nikkei dinsdag 1,3 procent lager. De Japanse chipgerelateerde bedrijven stonden onder druk na de koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. De Chinese beurzen toonden wat herstel na de zware verliezen een dag eerder.

De Europese beurzen gingen maandag stevig omlaag. De AEX-index eindigde 1,1 procent in de min op 533,52 punten en de MidKap daalde 1,7 procent tot 761,58 punten. Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4 procent. De hoofdindex in Milaan kelderde 2,4 procent. Wall Street sloot gemengd. De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 26.486,78 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,7 procent.

De euro was 1,1489 dollar waard, tegen 1,1479 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 74,68 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer en werd verhandeld voor 84,38 dollar per vat.