Zwakke vraag en hogere kosten raken PPG

PITTSBURGH (AFN/RTR) - PPG Industries heeft last van een zwakke vraag naar zijn producten en hogere kosten voor onder meer grondstoffen en logistiek. Dat meldde het Amerikaanse verfconcern, dat vorig jaar nog trachtte om zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel in te lijven.

PPG rekent voor het derde kwartaal op een winst uit voortgezette activiteiten in een bandbreedte van 1,47 dollar tot 1,51 dollar per aandeel. Analisten gaan momenteel uit van een resultaat van 1,59 dollar per aandeel. De omzet zal waarschijnlijk 3,8 miljard dollar bedragen, bij een marktprognose van bijna 3,9 miljard dollar.

Topman Michael McGarry zei het afgelopen derde kwartaal de vraag in China verzwakte en verschillende Amerikaanse en Europese klanten minder afnamen. Voor het vierde kwartaal rekent PPG overigens op een winst per aandeel van 1,03 dollar tot 1,13 dollar. Hier gaan kenners momenteel nog uit van 1,35 dollar per aandeel.

PPG opent de boeken op 18 oktober.