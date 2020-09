Koopjesjagers slaan slag op Wall Street

quote: Jopieklaploper schreef op 9 september 2020 20:04:

TEsla en microsoft zijn nu ook koopjes want de koerswinstverhouding van deze aandelen is gedaald van 100.000 naar 99.900



dus koopjes dit is normaal

Haha ongelooflijk hè. Buy the dip, the rally goes on!