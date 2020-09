Heineken betreedt de Peruaanse biermarkt

Gepubliceerd op | Views: 224 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken betreedt de biermarkt van Peru. De brouwer maakte bekend het merk Tres Cruces over te nemen. Daarnaast gaat de Amsterdamse brouwer een samenwerking aan met drankenproducent AJE Group, om zijn positie in het land verder te versterken. Dat meldde Heineken, zonder daarbij financiële details bekend te maken.

Peru is volgens Heineken een van de grootste biermarkten van Zuid-Amerika en ook een van de grootste markten waar het bedrijf nog niet actief was. In het land word jaarlijks ongeveer 14 miljoen hectoliter bier gedronken. Daarvan wordt circa 40 procent in en om de hoofdstad Lima verkocht.

De brouwer merkt op dat vooral het segment luxebieren "aanzienlijk" onderontwikkeld is, met een marktaandeel van nog geen 4 procent.