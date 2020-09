ASR start aandeleninkoopprogramma weer op

Gepubliceerd op | Views: 407 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar ASR hervat zijn aandeleninkoopprogramma. Het concern zal nog voor 24,3 miljoen euro aan eigen stukken inkopen. Dat is het resterende bedrag van het programma ter waarde van 75 miljoen euro dat begin dit jaar werd aangekondigd.

De inkoop van de stukken werd eerder dit jaar tijdelijk opgeschort na een oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese toezichthouder EIOPA. Volgens de toezichthouders was de impact van de coronacrisis eerder niet duidelijk. Daardoor was het ook nog onzeker in hoeverre de financiële buffers van verzekeraars zouden worden geraakt. Daarmee deden bedrijven er beter aan het geld in kas te houden, zo werd gemeld.

De uitvoering van de inkoop is volgens ASR afhankelijk van marktomstandigheden. De verzekeraar heeft een onafhankelijke broker aangesteld voor de uitvoering van het inkoopprogramma.