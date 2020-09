Ook Wall Street toont herstel

Gepubliceerd op | Views: 585

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst aan de nieuwe sessie begonnen. Daarmee lieten de graadmeters enig herstel zien na de scherpe koersdalingen van een dag eerder. Veel aandacht gaat uit naar de grote technologiefondsen die de laatst tijd in de uitverkoop gingen. Chatdienst Slack Technologies, die de boeken opende, werd door beleggers lager gezet.

De Dow-Jonesindex stond in de vroege handel 0,9 procent hoger op 27.744 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 3375 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,9 procent tot 11.055 punten.

Grote techfondsen als Apple en Microsoft wonnen tot procent. Ook chipbedrijven als Advanced Micro Devices (AMD) en softwareconcern Salesforce kleurden groen. Dat gold ook voor de bouwer van elektrische auto's Tesla (plus 3,1 procent) die een dag eerder nog zijn slechtste sessie ooit beleefde met een verlies van 21 procent.

Slack Technologies

Slack Technologies verloor ruim 16 procent, ondanks kwartaalresultaten die beter waren dan verwacht en een verhoging van de prognoses voor het gehele jaar. Er was veel interesse in de diensten van Slack doordat bedrijven massaal medewerkers vanuit huis lieten werken. Beleggers hadden echter op meer gehoopt.

Ook juweliersketen Tiffany opende in het rood. Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) blaast de voorgenomen overname van Tiffany ter waarde van meer dan 16 miljard dollar af. LVMH wijst daarbij op vertragingen bij het overnameproces dat in november afgerond zou moeten worden. Tiffany zet nu juridische stappen tegen LVMH om de overname alsnog door te laten gaan. Het aandeel verloor bijna 11 procent.