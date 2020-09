Werkloosheid OESO-gebied neemt af, maar blijft op verhoogd niveau

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: oeso, werkloosheid

PARIJS (AFN) - De werkloosheid in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in juli gedaald naar gemiddeld 7,7 procent van 8 procent in juni, maar staat nog wel altijd duidelijk hoger dan voor de uitbraak van het coronavirus. In februari lag de werkloosheid in de 37 landen van OESO nog op gemiddeld 5,2 procent.

Volgens de OESO zijn binnen de verschillende aangesloten landen en regio's wel duidelijke verschillen te zien. Zo steeg de werkloosheid in de eurozone juist voor de vierde maand op rij. In Japan was een lichte stijging te zien. Daar stond tegenover dat in Canada en de Verenigde Staten de werkloosheid daalde.

De jeugdwerkloosheid (mensen van 15 tot 24 jaar) lag in juli op ruim 16 procent. Dat is een daling van 0,6 procentpunt vergeleken met juni. In februari stond de jeugdwerkloosheid nog op circa 11 procent.