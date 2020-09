Groei voor Belgische LensGroup in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 477 | Onderwerpen: België, Nederland

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische e-commercebedrijf LensGroup, dat online contactlenzen verkoopt, heeft in Nederland in de eerste helft van dit jaar de omzet verdubbeld en het opticiennetwerk uitgebreid.

Volgens het moederbedrijf van LensOnline kwamen er in Nederland meer dan 6000 klanten bij en sloten ondertussen 55 opticiens zich aan bij het LensGroup-netwerk. De onderneming die ook elders in Europa actief is, zegt met vertrouwen naar de toekomst in Nederland te kijken.