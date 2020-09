Shell sluit overnamedeal met Kosmos Energy

Gepubliceerd op | Views: 3.419

LONDEN (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft een deal gesloten met het Amerikaanse Kosmos Energy over een overname van belangen in verschillende exploratieprojecten. Daarmee is een bedrag gemoeid van 100 miljoen dollar, plus toekomstige betalingen die kunnen oplopen tot nog eens 100 miljoen dollar.

Het gaat om vier projecten voor de kust van West-Afrika en Suriname. Voor drie van de vier projecten staan exploratieboringen gepland voor 2021. De transactie tussen Shell en Kosmos moet voor het einde van dit jaar worden afgerond.