'Nintendo gaat productie Switch-spelcomputer verhogen'

TOKIO (AFN) - De Japanse maker van games en spelcomputers Nintendo gaat de productie van zijn Switch-console opvoeren om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Nintendo profiteert van thuisblijvers die meer zijn gaan gamen tijdens de coronacrisis en van het populaire spel Animal Crossing: New Horizons waardoor de vraag naar de Switch erg hoog ligt.

Het bedrijf heeft zijn assemblagepartners nu gezegd de productie van de console te verhogen naar wel 30 miljoen stuks in dit lopende boekjaar. Eerder had Nintendo zijn productiedoel op 25 miljoen gezet, maar dat blijkt onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen.

In het afgelopen kwartaal zag Nintendo de winst en omzet zeer sterk stijgen. Animal Crossing: New Horizons werd in maart uitgebracht en verbrak verkooprecords.