Productie industrie bijna 6 procent lager in juli

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 5,8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De daling is kleiner dan in de voorgaande drie maanden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines het sterkst en de branche voedingsmiddelen het minste. In de chemie groeide de productie voor het eerst in ruim een jaar, aldus het statistiekbureau.

Het vertrouwen van industriële producenten verbeterde in augustus voor de vierde maand op rij, zo meldt het CBS ook. Ondernemers waren vooral minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product.