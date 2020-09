Chinese producentenprijzen weer omlaag

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - De Chinese producentenprijzen zijn in augustus opnieuw gedaald, vooral door lagere prijzen in de olie- en energiesector. Volgens het statistiekbureau daalden de prijzen die Chinese fabrikanten voor hun producten vragen vorige maand met 2 procent op jaarbasis.

Economen rekenden op een iets kleinere afname van de prijzen, met 1,9 procent. In juli gingen de producentenprijzen al met 2,4 procent omlaag. Door de coronacrisis staat de vraag naar Chinese goederen in de wereld onder druk en dat zorgt weer voor zwakkere prijzen, met daarbovenop lagere energieprijzen. Economen verwachten dat dit zwakke prijsklimaat voorlopig nog zal aanhouden.

Er kwamen ook cijfers over de inflatie in China. Die kwam uit op 2,4 procent in augustus op jaarbasis, tegen 2,7 procent in juli.