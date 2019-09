'Wall Street opent licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een iets hogere opening. Beleggers verwerkten berichten dat China bereid zou zijn meer om Amerikaanse landbouwgoederen te kopen. Daar wil het Aziatische land dan wel enkele Amerikaanse concessies voor terug hebben. Ook tegenvallende Chinese exportcijfers hingen boven de markt.

Verder wordt gekeken naar centrale banken. Na een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell raakten beleggers er meer van overtuigd dat er een nieuwe renteverlaging in de Verenigde Staten aankomt. Voor Europa zijn ze juist steeds minder zeker van stevige monetaire beleidsstappen van de Europese Centrale Bank (ECB). Die bank heeft donderdag zijn beleidsvergadering.

Qua bedrijven viel Alcoa op. De mijnbouwer kondigde een reorganisatie aan om kosten te besparen. Daardoor zullen afdelingen als inkoop, verkoop en andere commerciële taken van alle business units worden samengevoegd. Ook gaat het bedrijf snijden in managementlagen. Alcoa weet nog niet hoeveel geld het voor de reorganisatie apart moet zetten.

Elliott

Activistisch aandeelhouder Eliott Management roert zich bij telecom- en mediabedrijf AT&T via een brief aan het bestuur. Elliott wil dat AT&T onder meer efficënter gaat werken en een betere strategische focus krijgt. Op termijn zou de telecom- en mediareus dan ook moeten snoeien in zijn portfolio aan diensten en bedrijven.

Wells Fargo verwacht dat de rente-inkomsten voor de bank sneller zullen dalen dan eerder werd aangenomen. Die dalen met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Wells Fargo paste zijn prognose aan aangezien de rente in de VS deze zomer naar beneden is bijgesteld.

Uber

Uber maakte bekend volgende maand te stoppen met zijn maaltijdbezorgdienst Uber Eats in Zuid-Korea. In plaats daarvan wil Uber zich in dat land richten op het opbouwen van zijn taxidienst aangezien er "hoopvolle signalen" voor aanpassing van de regels zijn. Daarnaast kan Uber zich concentreren op de uitbouw van Uber Eats in andere Noord-Aziatische landen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 26.797,46 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2978,71 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8103,07 punten.