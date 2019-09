'AF-KLM keldert op tegenvallende boekingen'

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Air France-KLM ging maandag stevig omlaag op de beurs in Amsterdam. Beleggers schrokken van een mededeling in de maandelijkse vervoerscijferupdate over "zwakker dan voorziene" last-minuteboekingen voor het zomerseizoen.

De luchtvaartmaatschappij wees op de moeilijke macro-economische omstandigheden. Volgens een analist van Bernstein duidt de update erop dat de Europese luchtvaart afstevent op een cyclische dip.

Air France-KLM zakte tussentijds tot 9,6 procent, de grootste daling sinds 27 februari. Toen werd de capaciteit sneller uitgebreid dan de vraag. Omstreeks 11.50 uur stond het aandeel 8,5 procent lager in de MidKap op 9,04 euro.