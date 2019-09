Bonden willen direct van topvrouw Proximus af

Wat een klucht is het geweest met Bellens en de politiek (Van De Lanotte)

De bonden hebben groot gelijk .

De Heer Duco Sickinghe Heeft alles geregeld voor Leroi .

Het is beklonken met champagne in het huis van Duco .

Dus die voorverkoop is wel degelijk met voorkennis gebeurd .

Wat is de bedoeling van deze aanstelling bij KPN ?naar proximus.

Dit moet sterk in de gaten gehouden worden .