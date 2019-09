Gepubliceerd op | Views: 689 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie is in juli met 0,3 procent gegroeid in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Britse nationale statistiekbureau.

In juni was de economie van Groot-Brittannië nog gelijkgebleven. Economen hadden in doorsnee voor juli op een economische groei met 0,1 procent gerekend.

Het statistiekbureau meldde verder dat de industriële productie in juli met 0,3 procent op maandbasis is afgenomen. Economen hadden gemiddeld op een stijging van de industriële productie met 0,1 procent gerekend.