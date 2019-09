Coucke grootste aandeelhouder Fagron

Gepubliceerd op | Views: 825

AMSTERDAM (AFN) - Na de verkoop van aandelen door Waterland en Baltisse is Marc Couckes Alychlo nu de grootste aandeelhouder van Fagron. Dat schrijven analisten van ING die opmerken dat Coucke nu een belang heeft van circa 15 procent, terwijl Waterland en Baltisse net geen 13 procent hebben na een verkoop van 7,25 procent van de aandelen. In juli maakten Waterland en Baltisse ook al ongeveer een derde van hun originele belang van 31,5 procent te gelde.

Fagron was eind vorige week ook aanwezig bij de ING Benelux Conference in Londen, waar de apothekerstoeleverancier liet weten dat zijn fabriek in het Amerikaanse Wichita nog altijd op koers ligt om 100 miljoen dollar extra omzet te halen in 2022. Ook de groei in andere gebieden in Noord- en Zuid-Amerika blijft aantrekkelijk.

ING heeft een hold-advies voor Fagron met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel Fagron stond maandag rond 10.20 uur 0,1 procent hoger op 16,34 euro.