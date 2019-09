JPMorgan volgt Altice met overweight-advies

[quote alias=AnalytischDenker id=11817714 date=201909091106]



"Volgens JPMorgan is het duidelijk dat er in de Franse telecomsector grote veranderingen nodig zijn, gezien de schuldenberg van 50 miljard euro die volgens analisten op de bedrijven drukt."



Wel merkwaardig. Er zijn vier grote telecombedrijven in Frankrijk: Orange, Altice, Bouygues en Illiad.



Dan zou je toch zeggen dat als die schuldenberg zo'n issue is, dat dan het bedrijf dat met afstand de grootste schuldenberg heeft - Altice met € 31 miljard - juist geen aanbeveling verdiend. Zeker omdat Altice een leverage ratio van 5,7 heeft, wat ver boven de veilige niveau's zit.





Soms denk ik ze moeten wat zeggen, zie ABN lager koersdoel koop advies want..... de koers staat laag!!! Bla bla voor mij