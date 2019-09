'AEX begint hoger aan nieuwe week'

AholdDelahaize: in 2020 een nieuwe CFO. Biedt vele kansen voor dit geweldige concern. BOL.Com verder uitrollen en transformatie naar een kind of Amazon. Koers kan door naar € 30,00.

PostNL: shorters druipen af en de laatste dagen voor het terugkopen van aandelen, tegen een te lage koers, zijn ingegaan. Met de laatste shortpositie nemen ze, gemakshalve, tevens Herna mee en zetten haar en route af bij ING.

BAM: grote schoonmaak is gestart, reorganisatie in Duitsland; de rest volgt. Aandeel terug naar € 5,00.