Nikkei klimt door stimuleringshoop

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met een kleine winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Tegenvallende Chinese handelscijfers en een zwakke banengroei in de Verenigde Staten wakkerden de hoop op meer stimuleringsmaatregelen in de twee grootste economieën ter wereld aan. Een neerwaartse herziening van de Japanse economische groei hield de winst beperkt.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,6 procent hoger op 21.318,42 punten. Dat is het hoogste niveau sinds begin augustus. De groei van de Japanse economie bedroeg in het tweede kwartaal 1,3 procent. Eerder werd een groei van 1,8 procent gemeld.

De Japanse regionale banken waren in trek na fusienieuws in de sector. Tsukuba Bank en Fukushima Bank wonnen 9,8 en 1,8 procent. Shimane Bank steeg 1,4 procent. Die bank won vrijdag al ruim 16 procent na het nieuws over een samenwerking met branchegenoot SBI Holdings (plus 1,2 procent).

Aziatische beurzen

De beurs in Shanghai ging tussentijds 0,6 procent vooruit. De Chinese export liet afgelopen maand een onverwachte daling zien. Vooral de uitvoer naar de VS nam fors af door de escalatie van het handelsconflict tussen beide landen. De Chinese centrale bank verlaagde vrijdag al de kapitaaleisen voor de banken om de economie te stimuleren.

In Hongkong, waar afgelopen weekeinde opnieuw pro-democratische protesten werden gehouden, daalde de Hang Seng-index een fractie. De Kospi in Seoul kreeg er 0,5 procent bij en de All Ordinaries in Sydney won een fractie.