AMSTERDAM (AFN) - KLM heeft in de augustus meer passagiers vervoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. De bezettingsgraad liep wel een beetje terug, doordat de capaciteit sneller groeide dan het aantal reizigers.

In de cijfers zijn niet de effecten van de recente reeks stakingen bij KLM meegenomen, want die vonden grotendeels plaats in de maand september. Alleen de cateringdienst van KLM legde al voor het einde van de maand augustus een keer het werk neer. Het grondpersoneel begon daarna met acties. Die hadden grotere gevolgen op het vluchtschema, maar die tellen pas in de cijfers van september mee.

Het aantal reizigers steeg bij KLM met 3,2 procent. De capaciteit groeide met 1,8 procent. De bezettingsgraad liep daardoor licht terug naar 91,6 procent. Vooral vluchten van en naar Azië zaten minder vol. Het vrachtvervoer daalde met 5,8 procent.

Zusterbedrijf Air France vervoerde 0,4 procent minder passagiers. Moederbedrijf Air France-KLM zag het aantal passagiers stijgen met 2,3 procent tot in totaal 9,8 miljoen. Die groei was vooral te danken aan Transavia, dat het aantal passagiers met 7,8 procent zag stijgen.