Bol.com waagt stap in Wallonië

We kunnen niet meer om een verdere digitalisering heen en de consumentenmarkt wordt definitief bepaald door online-shopping. Fysieke winkels, de goede daargelaten, hebben geen meerwaarde. Één platform waarop met name producenten en groothandels hun handel aanbieden in combinatie met de juiste logistiek; dat gaat hem worden. AHD is DE speler op dit terrein en in combinatie met een nieuwe CFO (2020) kan het aandeel door naar € 30,00.