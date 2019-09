Aandeelhouders Fagron verkopen deel belang

Gepubliceerd op | Views: 885

NAZARETH (AFN) - Grootaandeelhouder WPEF VI Holdco III BE van apothekerstoeleverancier Fagron heeft een deel van zijn belang van de hand gedaan. Het fonds, waar investeerders Baltisse en Waterland achter zitten, verkocht 7,25 procent van de aandelen aan een institutionele investeerder.

Die verkoop gebeurde vrijdag in een private plaatsing. WPEF kreeg 16,20 euro per aandeel. Dat is evenveel als de grootaandeelhouder in juli kreeg bij de laatste private plaatsing van aandelen. Een aandeel Fagron was vrijdag aan het einde van de handelsdag 16,32 euro waard op de beurs.

WPEF, dat 84,4 miljoen euro verdiende aan de verkoop, heeft nu nog 12,98 procent van de aandelen in handen. Daar zit een lock-upperiode aan vast tot begin oktober.