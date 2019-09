Productie industrie krimpt een fractie

Gepubliceerd op | Views: 221

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,2 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De daling van de productie is minder groot dan in de voorgaande vier maanden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de elektrische- en elektronische apparatenindustrie met ruim 11 procent het sterkst. Ook de productie van de machine-, voedingsmiddelen- en transportmiddelenindustrie groeide. Een kleine meerderheid van de bedrijfsklassen in de industrie had volgens het statistiekbureau echter te maken met een krimp van de productie.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juni op juli 2019 steeg de productie met 0,5 procent. De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op, aldus het CBS. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend licht dalend.