'CM.com wil notering in Amsterdam'

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf en Formule 1-sponsor CM.com wil naar de Amsterdamse beurs. Dat zeggen ingewijden tegen Het Financieele Dagblad. De voorbereidingen voor de beursgang zijn al gestart, aldus de bronnen.

Zo zouden de banken ABN AMRO en Jefferies zijn aangesteld om het proces te begeleiden en zijn professionele beleggers gepolst voor hun interesse. Het is niet duidelijk hoeveel geld het Bredase bedrijf met meer dan 200 werknemers wil ophalen en wanneer de beursgang moet plaatsvinden. Volgens een bron kan de aankondiging al binnen enkele weken plaatsvinden. Normaal gesproken is dan een maand later de notering een feit.

Het bedrijf moet nog een formeel besluit nemen. Het alternatieve scenario dat investeerders buiten de beurs om instappen, ligt volgens een andere bron ook op tafel. CM.com wil geen commentaar geven. CM.com verzorgt voor bedrijven de communicatie met hun klanten via berichtendiensten als SMS en WhatsApp. Dat kan gaan om een herinnering voor een afspraak, maar ook om volledig geautomatiseerde chatsessies. Vorig jaar gingen er meer dan twee miljard berichten over het platform van CM.com. De onderneming heeft klanten als IKEA, Thuisbezorgd en Albert Heijn.