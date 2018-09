Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Het handelsoverschot van China met de Verenigde Staten is in augustus gestegen naar het recordniveau van bijna 31,1 miljard dollar, van ruim 28 miljard dollar in juli. Dat blijkt uit cijfers van de Chinese overheid.

Het hoge handelsoverschot van China met de VS is een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigde vrijdag nog met nieuwe heffingen op 267 miljard dollar aan Chinese goederen, bovenop de eerder aangekondigde importtarieven op 200 miljard dollar aan producten van Chinese makelij.

De export van China, gemeten in dollars, ging in augustus met 9,8 procent omhoog op jaarbasis. De import van de tweede economie van de wereld klom met 20 procent.