'Italiaanse economie groeit in derde kwartaal haast 15 procent'

ROME (AFN/RTR) - De groei van de Italiaanse economie komt dit kwartaal dicht bij de 15 procent uit. Dat heeft de Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri gezegd in een interview met de krant La Repubblica.

In het tweede kwartaal kromp de Italiaanse economie door de lockdown om het coronavirus te beteugelen met 12,4 procent. Volgens Gualtieri was die afname van het bruto binnenlands product (bbp) iets lager dan waar de regering van het Zuid-Europese land rekening mee had gehouden.

Het herstel van de Italiaanse economie hangt wel af van de ontwikkelingen van het coronavirus, gaf Gualtieri aan. Ook het herstel van de wereldeconomie speelt een rol.

Verder liet Gualtieri weten dat de Italiaanse regering van plan is de inkomstenbelasting te verlagen volgend jaar. Daarmee moeten Italianen meer overhouden om te besteden en dat zou de economie moeten stimuleren.