Winst Saudi Aramco fors gedaald door lage olieprijs

quote: pim f schreef op 9 augustus 2020 13:29:

wauw wat een recept voor een dramatische verslechtering van je balans. 10 miljard (!) meer divididend uitkeren dan de gemaakte winst. ik heb geen aandelen maar ik zou er als de bliksem uitstappen als ik ze wel had



wauw wat een recept voor een dramatische verslechtering van je balans. 10 miljard (!) meer divididend uitkeren dan de gemaakte winst. ik heb geen aandelen maar ik zou er als de bliksem uitstappen als ik ze wel had

Je kunt het ook uitleggen als een enorm vertrouwen in herstel van het bedrijf.Ik denk dat niemand die bekend is met de woestijn zijn kop in het zand steekt.