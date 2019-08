IMF: China moet munt flexibel houden

quote: TA=verlies schreef op 10 aug 2019 om 17:08:

Meeste schelden liever gewoon op Trump.

Begrotingstekort 2019 in USA is great, its huge, never seen before: nu namelijk al meer dan 5%. Gaat dit jaar richting $ 1.000.000.000.000. Staatsschuld inmiddels meer dan 110%. Het gaat GEWELDIG in Amerika. Trump is een proleet, een oplichter, een leugenaar, een ophitser en heeft geen drol van (wereld)economie begrepen.Make America great again is een farce. Waarom zouden andere landen daar aan willen of moeten meewerken? China zal nooit voor de verkiezingen in 2020 een handelsdeal met de USA sluiten. Wel zullen ze voor die tijd het valutamiddel gaan inzetten en de hefboom die ze hebben op de USA-staatsobligaties benutten. Trump gaat nog wat meemaken. Natuurlijk moet er wat in de handelsrelatie met China veranderen, maar met ordinair powerplay (alleen een grote bek op twitter) gaat dat nooit wat worden.5% overheidstekort en een staatsschuld van meer dan 110% betekende in de oude economie van voor 2008 dat je als land failliet was. In dat perspectief is roepen en dreigen dat de FED de rente moet verlagen, wel logisch.