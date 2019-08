Spanningen Italië drukken op beurssentiment

Die 70 % zou wel kunnen. Want als je kijkt naar de gevolgen van die lage rente. Ze proberen de consumptie aan te zwengelen. Maar in realiteit heeft die lage rente vooral impact aan de aanbodzijde. Kijk maar naar de baltic dry index, die komt nog amper op een niveau om uit de kosten te komen. Er blijven door die lage rente maar schepen bijkomen. Ze kunnen wel een tijdje besparen, onderdelen verkopen, schulden opladen.........Maar dat houden ze niet vol. Dat breekt vroeg of laat. In dat moeras zit nu heel de wereld.