'Turkije kreeg miljard dollar van China'

Gepubliceerd op | Views: 2.483 | Onderwerpen: China, Turkije

ANKARA (AFN) - Turkije heeft in juni naar verluidt ongeveer 1 miljard dollar aan financiële steun uit China ontvangen. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, dankten de Turken de financiering aan een zogenoemde valutaswapdeal uit 2012. Die overeenkomst zou afgelopen jaren meermaals zijn verlengd.

Het geld kwam Turkije in juni goed uit. Daardoor weden de reserves van de Turken opgekrikt in de onrustige periode rond de burgemeestersverkiezingen van de stad Istanbul. Turkije heeft afgelopen jaren geprobeerd om vergelijkbare deals met andere landen te sluiten. Zo werd vorig jaar de handtekening gezet onder een overeenkomst met Qatar waarmee 3 miljard dollar was gemoeid.

De geldstroom uit China laat volgens kenners ook zien dat Turkije vooruitgang boekt in zijn inspanningen om financieringen meer te spreiden, ondanks de spanningen met het westen. De Turkse minister van Financiën Berat Albayrak heeft gezegd dat de Aziatische economie een veelbelovende partner is waaruit Turkije investeringen moet aantrekken.