ING stopt met dienst voor Belgisch agentschap

BRUSSEL (AFN) - ING is per 1 september niet langer de zogeheten primary dealer in Belgische Schatkistwaarden. Dat heeft de bank aan het Federaal Agentschap van de Schuld in België laten weten. Het besluit van ING zelf is een gevolg van een interne strategische evaluatie door de bank, die ertoe heeft geleid dat activiteiten in euro overheidsobligaties gedeeltelijk worden teruggeschroefd.

Eerder deze week werd nog bekend dat ING de komende jaren huisbankier blijft van Vlaamse overheid. De bank zal tot begin 2024 onder meer het betalingsverkeer verzorgen van de Vlaamse ministeries en tientallen agentschappen. ING België is al sinds eind 2011 huisbankier van de Vlaamse overheid.