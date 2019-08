Onverwachte krimp voor Britse economie

“Naar pijpen dansen van ongekozen dictators...”.



Dasokwat, dat is wel een hele simpele weergave van de EU leiding.

De vergelijking met Trump is niet relevant of opportuun. M.a.w. antwoord op een niet gestelde vraag.



Volgens mij zijn de EU landen, jaren geleden bij de toetreding, vrijwillig tot de EU toegetreden. Iedereen kende de regels. De voor- en nadelen. Volgens mij kunnen we nog steeds kaas verkopen.

De EU in huidige setting is relatief jong. Dat het nog niet geheel soepel verloopt vindt ik eerlijk gezegd eerder normaal dan vreemd.



Elk EU land is vrij om te beslissen of het eventueel bij de EU wil blijven of niet.

De UK heeft gestemd (onder aparte omstandigheden) om uit de EU te stappen. UK Intern heerst er grote verdeeldheid.

Als je daartoe besluit moet je wel als land de consequenties aanvaarden.



Grote bek van Boris J. Is slechts een grote bek. Meer niet.

Net als Trump, net als Griekse premier en Italiaanse premier. Het populisme optima forma !!



Als EU breng je de consequenties in kaart. De gevolgen van een uittreding worden gedragen door de UK.

Het kan + of - 5 % zijn maar betalen ga je. Punt. Met of zonder medewerking, resp. zonder of met rechter.



En als ze dan weg zijn ... graag... je hebt niets aan mensen die niet gemotiveerd zijn.