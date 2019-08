'Bayer wil Roundup-schikking voor 8 miljard'

Er loopt een groot onafhankelijk onderzoek in Argentinië naar bestrijdingsmiddelen in relatie tot de gezondheid van de bewoners.daar waar het meest gesproeid wordt zijn de meeste kankergevallen. Glyfosaat behoort bij de grootste boosdoeners. In Argentinië wordt ongelofelijk veel gespoten. Mede doordat een van de hoogste personen in the Health departement een hoge pief bij monsanto was. Vriendjespolitiek over de rug van de eigen bevolking.



Wat ik erg in ons eigen land vind is het landbouw onderwijs. Boeren in spe leren over bestrijdingsmiddelen. Op een wijze alsof het normaal is. Terwijl als je een gewas afwisselend met een ander gewas je genoeg natuurlijke vijanden lokt en kan huisvesten. Ook de eikenprocessierups plaag hadden we niet gehad als we niet massaal eikenbomen hadden aangeplant. Je moet afwisselen dat voorkomt alle plagen en ziektes. Dan is de natuur in balans.



Bij een mens idem. Eet je eenzijdig dan verlies je een groot deel van je immuunsysteem omdat een groot deel van je darmflora is doodgegaan.