WPP timmert door aan reorganisatie

LONDEN (AFN/RTR) - Reclamebedrijf WPP ligt goed op schema met zijn lopende reorganisatie. De onderneming meldt, terugblikkend op de eerste helft van het jaar, dat de nieuwe digitale strategie helpt om klanten binnen te halen en te behouden.

Zo werden er onder meer grote deals gesloten met eBay, Instagram en L'Oréal. Volgens topman Mark Read verliep het tweede kwartaal beter dan verwacht. "Maar we zijn nog altijd aan het begin van onze driejarige ommezwaai en moeten ons blijven inzetten om het bedrijf op de lange termijn op een winstgevend pad te krijgen", zo gaf hij aan.

De vergelijkbare omzet van WPP bedroeg in de eerste zes maanden van het jaar circa 6,1 miljard pond, omgerekend 6,6 miljard euro. Dat is een daling van bijna 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst halveerde tot 349 miljoen pond. WPP is goed op weg met het afstoten van onderdelen. Zo verkocht het reclamebedrijf onlangs nog een meerderheidsbelang in marktonderzoeker Kantar. In totaal stootte WPP in de afgelopen vijftien maanden 44 onderdelen af.