J.C. Penney riskeert einde beursnotering

Gepubliceerd op | Views: 608

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse warenhuisketen J.C. Penney dreigt zijn notering aan de beurs in New York kwijt te raken. Het aandeel van het bedrijf koerst al geruime tijd onder het vereiste minimum, heeft beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) laten weten. J.C. Penney krijgt nu zes maanden de tijd om de situatie te verbeteren.

De gemiddelde slotkoers over een periode van dertig handelsdagen van J.C. Penney is onder de 1 dollar per aandeel uitgekomen, en dat mag niet volgens de regels van NYSE. J.C. Penney hoopt nu bij aandeelhouders toestemming te krijgen voor een omgekeerde aandelensplitsing om boven de ondergrens uit te komen.

J.C. Penney is in een jaar tijd al zo'n 70 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. De winkelketen sloot het eerste kwartaal af met minder omzet en een oplopend verlies. Daarnaast weegt ook een schuldenlast van circa 4 miljard dollar steeds zwaarder op de onderneming.

J.C. Penney is lang niet de enige Amerikaanse winkelketen die het zwaar heeft. Eerder deze week werd bekend dat het luxewarenhuis Barneys New York uitstel van betaling heeft aangevraagd en drie van zijn acht vestigingen sluit