Japanse economie groeit sterker dan verwacht

TOKIO (AFN) - De Japanse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Dat kwam vrijdag naar voren uit voorlopige data, vrijgegeven door de overheid. De groei werd bereikt ondanks de aanhoudende zorgen over het handelsconflict tussen de economische grootmachten China en de Verenigde Staten. Dat zijn twee belangrijke handelspartners van Japan.

De economie groeide in de periode met 1,8 procent op jaarbasis. Dat is veel sterker dan de 0,4 procent waar economen in doorsnee op rekenden. Zorgen over de de Chinees-Amerikaanse handelskift hadden de verwachtingen vooraf sterk teruggedrongen. In het eerste kwartaal dikte de economische groei nog met 2,2 procent aan.