Kleine uitslagen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 344

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie dicht bij de slotstanden van een dag eerder. Beleggers verwerken wederom een stroom aan bedrijfsresultaten. Tesla heeft nog altijd de aandacht op zich gericht na een eerdere tweet van topman Elon Musk die zei de automaker van de beurs te willen halen.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 25.570 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2859 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 7917 punten.

Tesla verloor 4,5 procent. Beurswaakhond SEC zou bij Tesla hebben aangeklopt voor meer informatie over de tweets van Musk. Als de financiering niet écht al rond is, wat Musk overigens wel beweerde, is mogelijk sprake van beursfraude. De SEC heeft vragen gesteld over de onderbouwing van de uitspraak over de financiering. Ook wil de toezichthouder weten waarom Musk het koersgevoelige nieuws deelde via Twitter in plaats van via een officiële verklaring.

Yelp

Restaurantbeoordelingswebsite Yelp maakte een koerssprong van bijna 30 procent. Het bedrijf verhoogde bij zijn handelsupdate de verwachtingen voor het hele jaar. Vooral de inkomsten uit advertenties namen het afgelopen kwartaal een vlucht. Ook videostreamingbedrijf Roku (plus 19 procent) beleefde een uitstekende sessie na cijfers.

Viacom won bijna 5 procent. Het film- en televisieconcern boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar minder omzet. De aangepaste winst van het moederbedrijf van onder meer MTV, Nickelodeon en Paramount Pictures ging wel omhoog.

21st Century Fox

De cijfers van mediaconcern 21st Century Fox (plus 0,4 procent), en krantenuitgever Gannett (plus 7,1 procent) vielen in goede aarde. Dit gold niet voor die van farmaceut Perrigo dat bijna 10 procent verloor.

Rite Aid verloor 10 procent. De drogisterijketen en supermarktconcern Albertsons hebben een grote fusiedeal afgeblazen na weerstand van aandeelhouders. Met die deal was 24 miljard dollar gemoeid.

De euro was 1,1554 dollar waard, tegen 1,1572 dollar eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte een fractie tot 66,92 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 72,19 dollar per vat.