Pon breng maar een bieding uit op Accell, dit keer zullen de schurken/oplichters van Teslin wel akkoord gaan met het bod:-)

Teslin stapt niet voor de korte termijn in een onderneming, ik neem aan dat zij een breuklijn binnen de organisatie hebben geconstateerd, voeren een gesprek met management, een nieuwe manager komt binnen en de onderneming wordt geoptimaliseerd. Bij First Sensor zie je een vergelijkbaar patroon, nieuwe manager, verbetering van bedrijfsprocessen, verbetering van commerciele slagkracht. Waarom nu verkopen indien je over een paar jaar tegen een hogere multiple kunt verkopen ?