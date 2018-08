Accell rondt overname moederbedrijf Babboe af

Gepubliceerd op | Views: 430

HEERENVEEN (AFN) - Fietsenbedrijf Accell Group heeft de overname van Velosophy, de Nederlandse moederonderneming van bakfietsmerk Babboe, afgerond. Accell dat al ruim een derde van het bedrijf in handen had, kondigde medio juli aan de resterende aandelen over te nemen.

Financiële details over de transactie werden niet vermeld. Accell, moeder van merken als Batavus, Sparta en Koga, is al jaren betrokken bij Velosophy. Het merk Babboe werd ruim tien jaar geleden geïntroduceerd en is inmiddels Europees marktleider en actief in 22 landen.

Velosophy houdt zich ook bezig met elektrische bezorgbakfietsen voor stedelijk gebruik, een snelgroeiende markt.