Tribune wil geld zien na mislukte overname

BALTIMORE (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse televisiebedrijf Tribune Media wil 1 miljard dollar schadevergoeding van Sinclair Broadcast Group. Laatstgenoemde kondigde vorig jaar aan zijn branchegenoot in te lijven voor een bedrag van 3,9 miljard dollar. Tribune trok donderdag de stekker uit de deal omdat Sinclair contractafspraken geschonden zou hebben.

Tribune, dat eigenaar of exploitant is van 42 lokale televisiestations in de VS wil nu via een rechtszaak compensatie. Sinclair Broadcasting is de grootste uitbater van lokale televisiestations in de VS en telt momenteel 192 stations. Volgens Tribune is door onzekerheid en vertraging schade toegebracht aan het bedrijf en de aandeelhouders.

Mediaconcern 21st Century Fox zou ten tijde van de overeenkomst ook interesse hebben gehad in Tribune. Het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch zou al gesprekken gevoerd hebben met investeerder Blackstone over een gezamenlijk bod op Tribune.