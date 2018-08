Aandelenbeurzen New York openen vlak

Gepubliceerd op | Views: 169

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote verschuivingen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken weer een stroom aan bedrijfsresultaten. Tesla zal nog altijd de aandacht op zich gericht weten na eerdere tweets van topman Elon Musk die zei de automaker van de beurs te willen halen.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel vlak op 25.597 punten. De brede S&P 500 kwam ook nauwelijks van zijn plaats en stond op 2858 punten en technologiegraadmeter Nasdaq liet met 7892 punten ook weinig beweging zien.

Tesla verloor 2,1 procent. Beurswaakhond SEC zou bij Tesla hebben aangeklopt voor meer informatie over de tweets van Musk. Als de financiering niet écht al rond is, wat Musk overigens wel beweerde, is mogelijk sprake van beursfraude. De SEC heeft vragen gesteld over de onderbouwing van de uitspraak over de financiering. Ook wil de toezichthouder weten waarom Musk het koersgevoelige nieuws deelde via Twitter in plaats van via een officiële verklaring.

Viacom won bijna 6 procent na cijfers. Het film- en televisieconcern boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar minder omzet. De aangepaste winst van het moederbedrijf van onder meer MTV, Nickelodeon en Paramount Pictures ging wel omhoog.