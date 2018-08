'Wall Street opent licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 477

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een licht hogere opening, waarbij de brede S&P 500 een nieuw recordniveau nadert. Beleggers op Wall Street verwerken een aantal macro-economische cijfers en opnieuw flink wat bedrijfsresultaten.

De aandacht blijft ook uitgaan naar Tesla. Beurswaakhond SEC zou bij Tesla hebben aangeklopt voor meer informatie over tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's en dat de financiering al gereed is. Als de financiering niet écht al rond is, is mogelijk sprake van beursfraude door Musk. De SEC heeft vragen gesteld over de onderbouwing van de uitspraak over de financiering. Ook wilde de toezichthouder weten waarom Musk, een fervent twitteraar, het koersgevoelige nieuws deelde via Twitter in plaats van via een officiële verklaring.

Voorbeurs werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen in juli onveranderd zijn gebleven op maandbasis, terwijl op een toename met 0,2 procent was gerekend door economen. Daarnaast gingen de uitkeringsaanvragen vorige week met 6000 omlaag tot 213.000. Hier werd gerekend op 220.000 aanvragen. Na opening worden nog gegevens gemeld over de groothandelsvoorraden.

Viacom

Film- en televisieconcern Viacom boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar minder omzet. De aangepaste winst van het moederbedrijf van onder meer MTV, Nickelodeon en Paramount Pictures ging wel omhoog.

Andere bedrijven met cijfers waren onder meer L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, restaurantbeoordelingswebsite Yelp, mediaconcern 21st Century Fox, krantenuitgever Gannett, farmaceut Perrigo, onlinereisbureau Booking Holdings en kabel- en telecomconcern CenturyLink.

Lagere opening

Rite Aid gaat een duidelijk lagere opening tegemoet. De drogisterijketen en supermarktconcern Albertsons hebben een grote fusiedeal afgeblazen na weerstand van aandeelhouders. Met die deal was 24 miljard dollar gemoeid.

Verder werd bekend dat de fusie van de televisiebedrijven Sinclair Broadcasting Group en Tribune Media niet doorgaat. Tribune trekt de stekker uit de deal omdat Sinclair contractafspraken geschonden zou hebben en wil nu via een rechtszaak compensatie. De leverancier van financiële informatie Dun & Bradstreet wordt voor 6,5 miljard dollar overgenomen door een groep investeerders, waarna het bedrijf van de beurs verdwijnt.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,2 procent lager op 25.583,75 punten. De S&P 500 sloot nagenoeg vlak op 2857,70 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 7888,32 punten.