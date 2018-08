Fusiedeal televisiebedrijven VS stukgelopen

Gepubliceerd op | Views: 541 | Onderwerpen: Verenigde Staten

BALTIMORE (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse televisiebedrijf Tribune Media blaast zijn fusie met branchegenoot Sinclair Broadcast Group af. Ook spant Tribune een rechtszaak aan tegen Sinclair vanwege schendingen van contractafspraken.

De deal werd in mei vorig jaar aangekondigd. Sinclair zou voor 6,6 miljard dollar inclusief schuld Tribune overnemen. Tribune is eigenaar of exploitant van 42 lokale televisiestations in de Verenigde Staten. Sinclair, de grootste uitbater van lokale televisiestations in de VS, telt 192 stations.

De deal kwam onder vuur te liggen van de toezichthouder FCC die onder meer vraagtekens had of Sinclair werd eerlijk handelde met bijvoorbeeld desinvesteringen om groen licht te krijgen. Tribune stelt dat Sinclair de voorwaarden voor de overname heeft geschonden en wil compensatie voor geleden schade.