Bpost sluit meer deals in Nederland niet uit

Iedereen kon zien aankomen dat PostNL en Bpost beter kunnen samenwerken dan elkaar de tent uit concurreren. Dat kost alleen maar geld en beide bedrijven schieten er niets mee op.



Maar toch wilde de politiek even hun plasje erover plegen en laten zien wie de macht heeft. Zowel rechts (Henk Kamp VVD, zelf slechts een CV van enkel pluche en politieke posities en geen bedrijfservaring, duidelijk gebrek aan competenties), als links (bijv Mei lie Vos die als een soort pitbull tegen overname vocht zonder dat ze bedrijfseconomisch ook maar enig verstand had) wilde de fusie tegenhouden en ze hebben PostNL gechanteerd door te dreigen de UPD weg te halen.



Wat zien we nu? Een zwalkend en aangeschoten PostNL, wat bijna 50% noteert onder overname bod, een PostNL dat op eigen kracht in Q2 verlies draait, en twee bedrijven (Bpost en PostNL) die veel kosten moeten maken in concurrentieslag.



Klasse gedaan Henk Kamp en politiek. Dit is waar we in NL op zitten te wachten. Een van de grootste nederlandse werkgevers de nek omdraaien. Zijn jullie trots op jezelf?



Vandaar dus dat we met zijn allen zo’n hekel hebben gekregen aan het Haagse pluche en de arrogantie van omhooggevallen mensen als Henk Kamp die de intelligentie missen voor een dergelijk verantwoordelijke job.